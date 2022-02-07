Выстрел из газового пистолета от соседа сломал петербуржцу нос

В Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил в лицо своему соседу из газового пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт между соседями произошел в ночь на 6 февраля в парадной дома №45 по шоссе Революции. Во время потасовки один из них достал газовый пистолет и выстрелил оппоненту в лицо.

Полицию вызвал сам 33-летний пострадавший. Прибывшие правоохранители задержали его обидчика — 52-летнего соседа. После инцидента пострадавший обратился в травмпункт с конъюнктивитом обоих глаз, переломом носа и гематомой затылка.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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