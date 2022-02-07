Пьяная ссора братьев-близнецов в Петербурге закончилась резней

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на брата-близнеца.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел утром 6 февраля в квартире на проспекте Стачек, 94. Между 34-летними братьями-близнецами произошел пьяный конфликт, который не удалось решить на словах. Один из них схватился за нож и ударил своего оппонента.

На место вызвали полицию и скорую помощь. Медики забрали из квартиры пострадавшего близнеца. Его увезли в больницу с тяжелым ранением брюшной полости. Стражи порядка, в свою очередь, задержали его брата.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный брат находится под подпиской о невыезде. В прошлом он привлекался к ответственности за наркооборот и кражу.

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