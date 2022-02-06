На Луначарского директор ветклиники ломом проломил стекла в автомобиле бизнес-тренера

На Луначарского директор ветклиники ломом проломил стекла в автомобиле бизнес-тренера
На Луначарского директор ветклиники ломом проломил стекла в автомобиле бизнес-тренера. Фото: pixabay

На севере Санкт-Петербурга мужчина с ломом сначала напал на автомобиль бизнес-тренера, а после распылил ему самому в лицо перцовый баллончик. Злоумышленник был задержан.

Все произошло во время дорожного конфликта 5 февраля, в субботу. На перекрестке проспекта Луначарского и проспекта Культуры 33-летний мужчина, который оказался директором ветеринарной клиники, с ломом набросился на Volkswagen Passat и разбил ему стекла. После этого злоумышленник перекинулся на самого водителя пострадавшего автомобиля. Им оказался бизнес-тренер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате мужчина прыснул пострадавшему в лицо перцовым баллончиком и попытался убежать, но был задержан. Предварительно, сумма ущерба оценили в 200 тысяч рублей. В отношении злоумышленника составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице задержали трех предполагаемых грабителей, которые напали на гражданина Великобритании и обчистили его карманы.

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