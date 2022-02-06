Британский учитель из Кембриджской школы стал жертвой ограбления у «Петроградской»

В Петербурге задержали трех предполагаемых грабителей, которые напали на гражданина Великобритании и обчистили его карманы.

Как сообщает «Фонтанка», накануне к медикам обратился 39-летний избитый британец, работающий ассистентом директора Кембриджской школы в Петербурге. Ему диагностировали ушибы лица и правого бедра.

Пострадавший иностранец рассказал правоохранителям, что ночью у станции метро «Петроградская» на него напали неизвестные. Налетчики отобрали его iPhone XP, часы Apple Watch, кошелек с шотландской банковской картой и 1000 рублей. Всего — на 51 тысячу рублей.

Злоумышленников поймали по «горячим следам». В полицию попали трое мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Один находится под подпиской о невыезде за угон, у второго криминальное прошлое намного богаче: судимости за грабеж и разбой, угрозы убийством, нарушение неприкосновенности чужого жилья и наркосбыт. Третий в поле зрение полиции до этого момента не попадался.

На всех задержанных оформили протоколы о появлении в состоянии опьянения в общественных местах. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Украденные вещи пока не нашли.

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