Девушку, которая устроила ДТП с пострадавшими подростками на Наставников, 30 раз привлекали к ответственности

Полиция Красногвардейского района проводит проверку после автомобильной аварии, в которой пострадали два подростка.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 17 часов на проспекте Наставников, 9. Девушка за рулем иномарки «Форд Эскейп» поворачивала налево, когда столкнулась со встречным автомобилем «Шевроле Каптива» под управлением 46-летнего мужчины.

При столкновении пострадали два 16-летних пассажира из «Шевроле». Юношей госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются.

Полиция выяснила, что 20-летняя девушка на «Форде» в прошлом году 30 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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