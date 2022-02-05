Пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе

Пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел квартирный пожар. Спасателям удалось спасти 15 человек.

Возгорание случилось в субботу, 5 февраля, в квартире по адресу: деревня Мины, улица Школьная. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:52. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области, огонь охватил квартиру. Площадь пожара составила 51 квадратный метр.

Спасатели боролись с огнем более часа. К 19:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 16 человек. В тушении пламени были задействованы 4 единицы спецтехники.

При помощи спасательных устройств пожарные спасли 15 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на Стачек в Петербурге пострадали две женщины. На место происшествия выезжали четыре расчета спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар


 

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