Пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел квартирный пожар. Спасателям удалось спасти 15 человек.

Возгорание случилось в субботу, 5 февраля, в квартире по адресу: деревня Мины, улица Школьная. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:52. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области, огонь охватил квартиру. Площадь пожара составила 51 квадратный метр.

Спасатели боролись с огнем более часа. К 19:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 16 человек. В тушении пламени были задействованы 4 единицы спецтехники.

При помощи спасательных устройств пожарные спасли 15 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на Стачек в Петербурге пострадали две женщины. На место происшествия выезжали четыре расчета спасателей.