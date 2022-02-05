В пожаре на Стачек в Петербурге пострадали две женщины

В пожаре на Стачек в Петербурге пострадали две женщины
В пожаре на Стачек в Петербурге пострадали две женщины. Фото: "Яндекс.Карты"

В субботу, 5 февраля, пламя вспыхнуло в квартире на проспекте Стачек, 69. Спасатели до сих пор устраняют последствия пожара.

Возгорание, очаг которого находился на втором этаже дома 69, началось примерно в 12:45. В пожаре пострадали две женщины средних лет. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 26. Предварительно, женщины могли отравиться продуктами горения.

В настоящий момент на месте происшествия производится проливка деревянных перекрытий. Огонь удалось локализовать еще в 13:06. На место происшествия выезжали четыре расчета спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прибытию на место пожара в квартире на Стачек выяснилось, что пострадала четырехкомнатная квартира. Обстановка уже успела обгореть на площади 10 квадратных метра.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар пострадавшие проспект стачек


 

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