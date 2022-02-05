На Стачек языки пламени коснулись четырехкомнатной квартиры, — пожар удалось локализовать

На Стачек языки пламени коснулись четырехкомнатной квартиры, &#8212; пожар удалось локализовать
На Стачек языки пламени коснулись четырехкомнатной квартиры, - пожар удалось локализовать. Фото: pixabay

В Кировском районе вспыхнула четырехкомнатная отдельная квартира на проспекте Стачек, 69. В настоящий момент спасатели стараются полностью устранить возгорание.

В экстренные службы сообщение о возгорание поступило около 12:51. Команда спасателей оперативно была отправлена на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что пострадала четырехкомнатная квартира. Обстановка уже успела обгореть на площади 10 квадратных метра.

Пожар, все-таки, удалось локализовать. Уже в 13:06 огонь уменьшили. Устранение возгорания продолжается. На месте работают 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и причины произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе утром случился квартирный пожар из-за воспламенившегося холодильника.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу кировский район ленобласть новости СПб пожар


 

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