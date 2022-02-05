«От него никто не ожидал»: на проспекте Славы виновником пожара стал привычный бытовой предмет

&#171;От него никто не ожидал&#187;: на проспекте Славы виновником пожара стал привычный бытовой предмет
На проспекте Славы виновником пожара стал привычный бытовой предмет. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе утром случился квартирный пожар по причине возгорания привычного в быту предмета.

Как выяснилось, в трехкомнатной квартире на проспекте Славы, 26, корпус 1 во Фрунзенском районе обгорел холодильник.

На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило в 10:40 в субботу, 5 февраля. Спасатели сразу же выехали на место в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

После проведения необходимых работ пожар удалось локализовать. Горе-холодильник сам и пострадал в пожаре: обгорел изрядно.

Спасатели уменьшили огонь в 10:58. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга произошел пожар 5 февраля. Сообщение о возгорании поступило в 08:06. Все произошло на Новоизмайловском проспекте, дом 36 корпус 3.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу квартирный пожар новости СПб проспект Славы


 

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