Спасатели потушили квартирный пожар на Новоизмайловском проспекте

Утром 5 февраля в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:06 мск. На Новоизмайловском проспекте, дом 36 корпус 3.

В квартире горел мусор на площади 2 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:25 мск.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Софийской улице в Петербурге. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 «квадратов».