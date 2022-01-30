Пожарные почти час тушили полыхающую кухню на Софийской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.
Возгорание случилось в воскресенье, 30 января, по адресу: улица Софийская, дом №39. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:10. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 «квадратов».
В 06:46 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в коммуналке на Петрозаводской улице. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 15 «квадратов».