Мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в коммуналке на Петрозаводской

Мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в коммуналке на Петрозаводской
Пожар случился в доме на Петрозаводской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.

Возгорание случилось в среду, 26 января, по адресу: улица Петрозаводская, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:49. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 15 «квадратов».

В 05:25 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Пострадавший мужчина с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о квартирном пожаре в Центральном районе Петербурга. Жилище на 7 этаже загорелось в связи с замыканием в электропроводке. Также воспламенились и 400 квадратных метров кровли, они полностью выгорели. Локализовать возгорание удалось только лишь в 07:40.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в коммуналке на Петрозаводской
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