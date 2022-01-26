Мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в коммуналке на Петрозаводской

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.

Возгорание случилось в среду, 26 января, по адресу: улица Петрозаводская, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:49. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 15 «квадратов».

В 05:25 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Пострадавший мужчина с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о квартирном пожаре в Центральном районе Петербурга. Жилище на 7 этаже загорелось в связи с замыканием в электропроводке. Также воспламенились и 400 квадратных метров кровли, они полностью выгорели. Локализовать возгорание удалось только лишь в 07:40.