Стала известна причина крупного пожара на Лиговском проспекте

Стала известна причина крупного пожара на Лиговском проспекте
Пожар произошел на Лиговском проспекте, 44. Фото: https://78.mchs.gov.ru/

Пожар в Центральном районе Петербурга случился из-за замыкания в электропроводке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, в 03:04, поступила информацию о квартирном пожаре в доме №44 по Лиговскому проспекту.

Оказалось, что жилище на 7 этаже загорелось в связи с замыканием в электропроводке. Также воспламенились и 400 квадратных метров кровли, они полностью выгорели. Локализовать возгорание удалось только лишь в 07:40.

В тот же день в полицию сообщили о пострадавшей в пожаре. 71-летней женщине диагностировали острое ингаляционное отравление дымом. Пенсионерку доставили в удовлетворительном состоянии.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга пожар случился в трехкомнатной отдельной квартире.

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