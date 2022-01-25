Стала известна причина крупного пожара на Лиговском проспекте

Пожар в Центральном районе Петербурга случился из-за замыкания в электропроводке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, в 03:04, поступила информацию о квартирном пожаре в доме №44 по Лиговскому проспекту.

Оказалось, что жилище на 7 этаже загорелось в связи с замыканием в электропроводке. Также воспламенились и 400 квадратных метров кровли, они полностью выгорели. Локализовать возгорание удалось только лишь в 07:40.

В тот же день в полицию сообщили о пострадавшей в пожаре. 71-летней женщине диагностировали острое ингаляционное отравление дымом. Пенсионерку доставили в удовлетворительном состоянии.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга пожар случился в трехкомнатной отдельной квартире.