Две комнаты и балкон: в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру

Две комнаты и балкон: в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру
В Выборгском районе случился квартирный пожар. Фото: "Яндекс панорамы"

В Выборгском районе Петербурга в воскресенье пожар случился в трехкомнатной отдельной квартире. С огнем боролись около 40 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 2 января, в 11:30. Все случилось в трехкомнатной квартире по адресу: Придорожная аллея, дом №31. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 13 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 17 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 12:11 пожар сумели ликвидировать.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.

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