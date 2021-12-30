Пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек

Пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек
Открытое горение ликвидировано. Фото: "Яндекс панорамы"

В Кировском районе Петербурга в четверг пожар случился в трехкомнатной квартире. С огнем боролись всего около 10 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 19:55. Все случилось в трехкомнатной коммунальной квартире по адресу: проспект Стачек, дом №46. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 25 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 17 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 20:09 открытое горение потушили.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.

новости СПб пожар происшествие проспект стачек


 

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