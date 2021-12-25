На Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике

На Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике
Пожар случился в 15-этажном здании. Фото: "Яндекс панорамы"

В Калининском районе Петербурга в воскресенье пожар случился в мусоросборнике. С огнем боролись около получаса.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 00:22. Все случилось в 15-ти этажном жилом доме на 2-м этаже по адресу: улица Академика Константинова, доме №6 корпус 2. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была всего 0,5 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 8 человек личного состава и две пожарные машины. К 00:46 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в двухэтажном нежилом здании Петербурга случился пожар.

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