В двухэтажном нежилом здании Петербурга случился пожар

В результате огонь уничтожил обстановку на площади 25 квадратных метров. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В результате огонь уничтожил обстановку на площади 25 квадратных метров. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Центральном районе загорелся второй этаж нежилого кирпичного здания, никто не пострадал.

Сегодня, 23 декабря, в 14:53 в доме 37 на Тележной улице произошло возгорание на втором этаже кирпичного нежилого здания размером 40 на 15 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга. Здание используется в административно-производственных целях.

В результате огонь уничтожил обстановку на площади 25 квадратных метров. Возгорание потушили в 15:37, информации о пострадавших не имеется.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек личного состава и четыре 4 единицы техники, говорится в сообщении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Гатчинском районе загорелась квартира. В тушении принимали участие две смены пожарно-спасательных частей Ленинградской области.