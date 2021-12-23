Спасатели потушили квартирный пожар в Гатчинском районе

Спасатели потушили квартирный пожар в Гатчинском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 23 декабря в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:13 мск. В жилом городке Борницкий лес загорелась квартира. На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 03:14 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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