Спасатели потушили квартирный пожар в Гатчинском районе

В ночь на 23 декабря в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:13 мск. В жилом городке Борницкий лес загорелась квартира. На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 03:14 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.