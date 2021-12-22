В Петербурге ожидается морозная и облачная погода 22 декабря

В среду, 22 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, а температурный фон останется ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Днем в городе температура воздуха составит -10…-12 градусов, в Ленинградской области похолодает до -9…-14, местами до -19 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге основные работы по вывозу снега ведутся, чаще всего, в ночное время суток. Прошлой ночью проезжую часть и тротуары чистили 1119 единиц техники. В их числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем во вторник, 21 декабря, улицы убирали 1063 машины, из них 166 погрузчиков и 210 самосвалов.