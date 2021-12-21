Петербург чистят от снега по ночам: работают более 1000 единиц техники

Петербург чистят от снега по ночам: работают более 1000 единиц техники
На этой неделе в город вернулись мороз и снег. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Основные работы по вывозу снега ведутся, чаще всего, в ночное время суток.

Об этом сообщает Комитет по благоустройству Петербурга 21 декабря.

Днем уборочная техника также продолжает свою деятельность, однако работы ведутся лишь в тех районах, где движение транспорта слабое.

Ночью же центр Северной столицы становится пустынным. Тогда машины дорожных предприятий могут беспрепятственно выполнять свою работу. Кроме того, в темное время суток труд служб по сбору и вывозу снега усиливается.

Прошлой ночью проезжую часть и тротуары чистили 1119 единиц техники. В их числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем во вторник, 21 декабря, улицы убирали 1063 машины, из них 166 погрузчиков и 210 самосвалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Наставников пенсионерку накрыло глыбой льда.

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