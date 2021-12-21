На проспекте Наставников пенсионерку накрыло глыбой льда

На проспекте Наставников пенсионерку накрыло глыбой льда
Глыба льда упала на пенсионерку. Женщина госпитализирована. Фото: pexels.com

73-летняя женщина получила сотрясение мозга, ушибленную рану затылка, гематому лба, а также гематомы предплечий.

О новой жертве «прелестей зимы» пишет «КП-Петербург».

Известно, что глыба льда накрыла пожилую петербурженку еще 9 декабря на проспекте Наставников, у дома №21. Огромная льдина свалилась с крыши чуть позже в 18 часов.

С места случившегося женщину сразу госпитализировали в больницу. Состояние пенсионерки оценили как средней степени тяжести. У постаревшей больше всего пострадала голова: сотрясение, ушибленная рана, гематома. Горожанку тут же отправили в операционную.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет занялся петербургскими сосульками.

глыба льда зима неуборка снега новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Наставников пенсионерку накрыло глыбой льда
Трамвай № 16 изменил свой маршрут в Петербурге
Актера из «Секса в большом городе» уволили после обвинений в насилии
Тело двухлетней дочери петербуржцы обнаружили в своей квартире
По 8000 рублей от соцзащиты: кто получит выплаты с 22 по 24 декабря
МКБ в тройке лучших мобильных банков по версии Markswebb
Компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО «КПЭИ»
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек