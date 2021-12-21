На проспекте Наставников пенсионерку накрыло глыбой льда

73-летняя женщина получила сотрясение мозга, ушибленную рану затылка, гематому лба, а также гематомы предплечий.

О новой жертве «прелестей зимы» пишет «КП-Петербург».

Известно, что глыба льда накрыла пожилую петербурженку еще 9 декабря на проспекте Наставников, у дома №21. Огромная льдина свалилась с крыши чуть позже в 18 часов.

С места случившегося женщину сразу госпитализировали в больницу. Состояние пенсионерки оценили как средней степени тяжести. У постаревшей больше всего пострадала голова: сотрясение, ушибленная рана, гематома. Горожанку тут же отправили в операционную.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет занялся петербургскими сосульками.