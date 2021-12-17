Следственный комитет занялся петербургскими сосульками

В Петербурге с каждым днём растёт количество человек, пострадавших от наледи с крыш и гололёда.

Так, 13 декабря с кровли одного из домов на набережной реки Мойки на девушку упала ледяная глыба. В тяжелом состоянии она госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После падения ледяной глыбы на мужчину на 3-й Советской улице в Петербурге возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 13 декабря у дома № 21/4 по 3-й Советской улице. На 60-летнего мужчину упала глыба льда. Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, скальпированной раной лобно-теменной области, закрытым компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое

Кроме того, устанавливаются обстоятельства инцидента с 32-летней женщиной, на которую упала сосулька с дома на улице Рубинштейна и травмирования 32-летнего мужчины на Большом проспекте.

В СК отметили, что организациям жилищно-коммунальной сферы и региональным органам власти нужно оперативно заниматься чисткой крыш зданий и сооружений от сосулек, снега и наледи, обеспечивать ограничение прохода граждан в потенциально опасных зонах, а также контролировать качество уборки и содержание зданий и сооружений. Необеспечение всех этих мер в случае наступления последствий для местных жителей влечет за собой уголовную ответственность, отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГАТИ регулярно проводят рейды по городу, проверяя качество уборки. За прошедшие выходные были оштрафованы сразу несколько организаций. Самый крупный штраф, полмиллиона рублей, выписали Центральному ЖКУ Минобороны РФ.