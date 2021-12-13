В Петербурге продолжают по-крупному штрафовать за некачественную уборку снега и наледи

В Петербурге продолжают по-крупному штрафовать за некачественную уборку снега и наледи
Уборка снега прошлой зимой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На выходных выявили сразу несколько серьезных нарушений уборки территорий и кровель нежилых зданий.

В Санкт-Петербурге за прошедшие выходные состоялись рейды по районам города. Сотрудники ГАТИ фиксировали нарушения уборки территорий и кровель от снега и льда. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге на крупные суммы оштрафовали сразу несколько организаций. Плохую уборку обнаружили на Суворовском проспекте, на улице Доблести, на Петергофском шоссе, на Красносельском шоссе и на Подъездном переулке. Также заснеженные зоны нашли в Выборгском и Калининском районах. Самый крупный штраф выписали Центральному жилищно-коммунальному управлению Министерства обороны Российской Федерации — назначено 500 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут запустить единую систему контроля за уборкой снега.

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