В Петербурге могут запустить единую систему контроля за уборкой снега

Петербургский жилищный комитет предложил создать единую систему, которая будет контролировать работу управляющих компаний по уборке снега и наледи.

В городе уже существует подобная система для контроля за уборкой снега возле нежилых зданий, но ведомство предлагает расширить ее действие и на жилые дома.

Глава комитета Олег Зотов написал на своей странице «ВК», что в жилищную сферу следует внедрить систему ведомственного контроля. С ее помощью УК будут отчитываться о выполненной работе по очистке кровель и дворов от снега и наледи. Таким образом Смольный сможет видеть и анализировать реальную картину.

По словам чиновника, он уже распорядился проработать этот вопрос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подряды на уборку снега в Петербурге выиграли те же организации, что и в прошлый раз.