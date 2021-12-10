Подряды на уборку снега в Петербурге выиграли те же организации, что и в прошлый раз

Комитет по государственному заказу Северной столицы резюмировал 16 конкурсов. Выяснилось, какие компании будут заниматься содержанием дорог в разных районах Петербурга.

Итоги конкурсов оказались довольно прозаичны. Тендеры выиграли те же компании, которые брали их и в прошлый раз. Об этом стало известно сегодня, 10 декабря.

Стартовая цена снижена не была. На каждый из 16 конкурсов было подано лишь по одной заявке.

Таким образом, в Центральных районах за улицами будет следить ГУДП «Центр», в Приморском же – акционерное общество «Коломяжское», в Невском и Красногвардейском – «Автопарк №7 Спецтранс», а в Пушкинском и Колпинском – «Автодор».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега.