В системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега

В системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега. Фото: Gazeta.SPB

В системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега. Фото: Gazeta.SPB

В системе Государственной административно-технической инспекции насчитывается 2 297 нежилых зданий, очищенных от снега и наледи в Петербурге.

В начале текущей недели, 6 декабря, Государственная административно-техническая инспекция сформировала поручения по ведомственному контролю за очисткой от снега и наледи кровель нежилых зданий. В результате удалось занести в систему более двух тысяч зданий, находящихся в ведении исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений. Об этом пресс-служба ГАТИ.

Стабильный учет очищенных нежилых зданий позволит специалистам ведомства не проводить мониторинг уже приведённых в порядок объектов. На основании информации в системе появилась возможность оперативно осматривать другие здания и предпринимать меры административного воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкине, в Красногвардейском районе и в Красном Селе появились временные пункты складирования снега.