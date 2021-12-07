В трех районах Петербурга открылись пункты временного складирования снега

В Петербурге появились новые места для хранения снега, собранного с дорог и тротуаров. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге появились новые места для хранения снега, собранного с дорог и тротуаров. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Пункты появились в Пушкине, в Красногвардейском районе и в Красном Селе.

В Северной столице за прошедшую неделю выпало немало снега. Это привела к тому, что появилась необходимость открыть новые места временного складирования снежных масс, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Пункты появились на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе.

Новые места складирования дадут возможность в кратчайшие сроки убрать снег с улиц города для безопасного движения по проезжей части и тротуарам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградке с крыш летит снег и лед прямо на стоящие в пробке машины. Возможно, таким образом пытаются убрать крыши.