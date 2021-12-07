На Петроградке с крыш летит снег и лед прямо на стоящие в пробке машины

Кажется, таким образом пытаются убрать крыши.

В Петроградском районе сегодня, 7 декабря, активно убирают крыши от снега и наледи. Очевидцы рассказывают, что после стараний коммунальщиков некоторые автомобилисты могут обнаружить вмятины на машинах. Об этом они пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Горожане отмечают, что люди, убирающие крыши, явно очень стараются, но мало думают о чужом имуществе. Снег и лед летят прямо на автомобили – те, которые как раз стоят в пробке.

«Лазер сломался, приходится лопатой одного известного гражданина сбивать»,

— шутят пользователи в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами.