Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами

Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами. Фото: pixabay.com

Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами. Фото: pixabay.com

Петербурженка, которая проживает на набережной реки Фонтанки, стала свидетельницей того, как коммунальщики, очищая крышу дома от сосулек, для защиты автомобилей использовали матрасы.

В понедельник, 6 декабря, петербургские сотрудники коммунальных служб, вооружившись лопатами и матрасами вышли на уборку крыши от сосулек и снега. Об этом очевидец сообщила «Фонтанке».

По словам женщины, сотрудники использовали грязные подстилки как защиту, — куски льда падали на них и отлетали в сторону.

«Пришли с детскими матрасами, им, видимо, их выдают как лопаты и ломы, типа орудия труда», — заметила читательница «Фонтанки».

Кроме того, женщина заявила, что местных жителей не предупредили о грядущей уборке. При попытке пообщаться с управляющей домом получился конфликт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов предпочел заявить, что убирать снег с улиц города снегоуборочным машинам мешают автомобилисты.