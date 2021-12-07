Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами

Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами
Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами. Фото: pixabay.com

Петербурженка, которая проживает на набережной реки Фонтанки, стала свидетельницей того, как коммунальщики, очищая крышу дома от сосулек, для защиты автомобилей использовали матрасы.

В понедельник, 6 декабря, петербургские сотрудники коммунальных служб, вооружившись лопатами и матрасами вышли на уборку крыши от сосулек и снега. Об этом очевидец сообщила «Фонтанке».

По словам женщины, сотрудники использовали грязные подстилки как защиту, — куски льда падали на них и отлетали в сторону.

«Пришли с детскими матрасами, им, видимо, их выдают как лопаты и ломы, типа орудия труда», — заметила читательница «Фонтанки».

Кроме того, женщина заявила, что местных жителей не предупредили о грядущей уборке. При попытке пообщаться с управляющей домом получился конфликт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов предпочел заявить, что убирать снег с улиц города снегоуборочным машинам мешают автомобилисты.

зимняя уборка коммунальные службы ленобласть набережная фонтанки новости СПб


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами
На Невском проспекте жители дома остались без холодной воды
Стоимость программы ОМС в Петербурге вырастет почти на 10 млрд рублей
Вакцинация детей от гриппа в Северной столице выполнена только на 69%
В Петербурге дети стали чаще заболевать гриппом и ОРВИ
С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей
Для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут ...
Жители Ломоносовского района Ленобласти жалуются на иней в домах