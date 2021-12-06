Беглов свалил вину за неубранный снег в Петербурге на автомобилистов

Беглов свалил вину за неубранный снег в Петербурге на автомобилистов
Беглов свалил вину за неубранный снег в Петербурге на автомобилистов. Фото: Gazeta.SPB

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что убирать снег с улиц города снегоуборочным машинам мешают автомобилисты.

В прямом эфире на «Радио России» губернатор Петербурга указал на неправильную парковку автомобилей, которые мешают убирать улицы города от снега. Беглов считает, что городские службы справились с уборкой снега, «обеспечили транзит транспорта и пешеходов», причина сугробов, по его мнению, кроется в другом.

«Профильным руководителям даны необходимые указания: будет усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, федеральными структурами, от которых также зависит уборка, её скорость на местах и соблюдение правил дорожного движения, борьба с нарушениями правил парковки. Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике», — заявил Беглов.

Последствия циклона «Бенедикт» ощущаются в Северной столице и по сей день. Автомобилисты и пешеходы утопают в снеге, стоят в километровых пробках. Ситуацией на Московском шоссе заинтересовалась местная прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов возмутился из-за плохой уборки улиц от снега и создал петицию на ресурсе Change.org, которую подписали многие горожане.

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