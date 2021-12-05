Председатель ОНК Холодов создал петицию из-за плохой уборки улиц

Он отметил, что город в последние дни будто парализован из-за снегопада.
Председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов возмутился из-за плохой уборки улиц от снега и создал петицию на ресурсе Change.org. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к серьезной проблеме.
Холодов пишет, что снегопады стали причиной парализованности города. При этом председатель ОНК уверяет, что ни разу не видел, как работает снегоуборочная техника, зато постоянно замечает аварии и заторы.
«Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018–2019 года»,
— написал правозащитник.
Он отметил, что власти Москвы справляются со своей задачей намного лучше. холодов добавил, что в Петербурге имеется не менее 1,7 тысяч единиц уборочной техники, но задействовано по официальным данным намного меньше.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смерти рабочего при уборке снега в Петербурге.