Председатель ОНК Холодов создал петицию из-за плохой уборки улиц

В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Он отметил, что город в последние дни будто парализован из-за снегопада.

Председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов возмутился из-за плохой уборки улиц от снега и создал петицию на ресурсе Change.org. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к серьезной проблеме.

Холодов пишет, что снегопады стали причиной парализованности города. При этом председатель ОНК уверяет, что ни разу не видел, как работает снегоуборочная техника, зато постоянно замечает аварии и заторы.

«Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018–2019 года»,

— написал правозащитник.

Он отметил, что власти Москвы справляются со своей задачей намного лучше. холодов добавил, что в Петербурге имеется не менее 1,7 тысяч единиц уборочной техники, но задействовано по официальным данным намного меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смерти рабочего при уборке снега в Петербурге.