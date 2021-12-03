Стали известны подробности смерти рабочего при уборке снега в Петербурге

Стало известно, каким образом погиб рабочий «Водоканал», убирая снег в Санкт-Петербурге.

Работа снегоплавильного пункта в Кировском районе была остановлена в связи со смертью рабочего во время уборки снега на Краснопутиловской улице, 69. Утилизируя снег сотрудник «Водоканла» случайно упал в сепараторную дробилку. В результате мужчина погиб. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, около 14:00ю. Мужчина 48 лет случайно попал в устройство для утилизации снега и получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

На место трагедии были вызваны сотрудники городского главка МЧС РФ трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Водоканал» обещал оказать необходимую поддержку семье погибшего сотрудника, который погиб в снегоуборочной технике.