«Водоканал» обещал оказать поддержку семье застрявшего в снегоуборочной технике рабочего

&#171;Водоканал&#187; обещал оказать поддержку семье застрявшего в снегоуборочной технике рабочего
"Водоканал" обещал оказать поддержку семье застрявшего в снегоуборочной технике рабочего. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

«Водоканал» обещал оказать необходимую поддержку семье погибшего сотрудника, который застрял в снегоуборочной технике сегодня, 3 декабря.

Пресс-служба «Водоканала» прокомментировала несчастный случай, который произошел на Краснопутиловской улице, 69. Слова компании приводит «Piter.TV».

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника», — отмечают в пресс-службе «Водоканала».

Мужчина 48 лет попал в сепараторную дробилку на территории снегоплавильного пункта. Пострадавший скончался из-за полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Работа пункта приостановлена.

Межведомственная комиссия начнет расследовать несчастный случай. В случае, если выяснятся обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, материалы будут переданы правоохранительным органам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, на Краснопутиловской улице сотрудник «Водоканала» застрял между зубцами сепаратора снежного дробления, в результате чего погиб.

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