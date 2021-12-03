На Краснопутиловской улице сотрудник «Водоканала» застрял в снегоуборочной машине и погиб

На Краснопутиловской улице сотрудник &#171;Водоканала&#187; застрял в снегоуборочной машине и погиб
На Краснопутиловской улице сотрудник "Водоканала" застрял в снегоуборочной машине и погиб. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Страшный инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Краснопутиловской улице: сотрудник «Водоканала» застрял между зубцами сепаратора снежного дробления, в результате чего погиб.

Дорожный рабочий погиб погиб в Петербурге в результате несчастного случая. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во дворе дома №69 на Краснопутиловской улице сотрудник «Водоканала» попал в снегоуборочную технику. Тело пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. На место выехали сотрудники МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля погибли трое детей. Кроме этого, еще два человека получили различные травмы. Учительница и четверо учеников находились в машине, когда авто влетело в снегоуборочный поезд.

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