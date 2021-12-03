На Краснопутиловской улице сотрудник «Водоканала» застрял в снегоуборочной машине и погиб

Страшный инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Краснопутиловской улице: сотрудник «Водоканала» застрял между зубцами сепаратора снежного дробления, в результате чего погиб.
Дорожный рабочий погиб погиб в Петербурге в результате несчастного случая. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Во дворе дома №69 на Краснопутиловской улице сотрудник «Водоканала» попал в снегоуборочную технику. Тело пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям.
В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. На место выехали сотрудники МЧС.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля погибли трое детей. Кроме этого, еще два человека получили различные травмы. Учительница и четверо учеников находились в машине, когда авто влетело в снегоуборочный поезд.