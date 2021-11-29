Трое детей погибли в ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после смертельной дорожной аварии, в которой скончались дети.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

При столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля погибли трое детей. Кроме этого, еще два человека получили различные травмы.

ТАСС передает, что учительница и четверо учеников находились в машине, когда авто влетело в снегоуборочный поезд.

Женщина везла учеников в соседнее село на своем транспортном средстве из-за отмененных занятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга сообщили о росте количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С прошлого года вдвое увеличилось число аварий с детьми в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском и Приморском районах, втрое — в Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом.