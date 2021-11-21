В Петербурге выросло число ДТП с детьми

Число аварий, которые произошли по собственной неосторожности детей, увеличилось на 76%. Фото: pixabay

Число аварий, которые произошли по собственной неосторожности детей, увеличилось на 76%. Фото: pixabay

Власти Петербурга сообщили о росте количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Статистику ДТП с детьми за этот год подготовили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. С прошлого года вдвое увеличилось число аварий с детьми в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском и Приморском районах, втрое — в Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом.

Число аварий, которые произошли по собственной неосторожности детей, увеличилось на 76%. Лидером по количеству таких ДТП стал Калининский район. Это подростке в возрасте 12-17 лет, которые находились на улице без взрослых.

В большинстве случаев аварии происходили из-за неподчинения сигналам регулирования — 11,5%, перехода проезжей части в неположенном месте — 9%, неожиданного выхода на дорогу из-за припаркованного авто — 5%.

Самой частой причиной ДТП по вине водителей были некачественные дороги — 49%. Речь идет о плохой различимости разметки и видимости дорожных знаков.

Также стало больше аварий с участием детей-пассажиров. Более 10% — дети в возрасте трех и от 10-12 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД РФ рассказали, в каком возрасте водители чаще совершают ДТП.