В МВД РФ рассказали, в каком возрасте водители чаще совершают ДТП

В Министерстве внутренних дел РФ назвали возрастную категорию, водители которой чаще совершают дорожно-транспортные происшествия.

Как правило, им от 30 до 40 лет, пишет ТАСС.

«Больше всего ДТП (27,5%) совершено автомобилистами в возрастной группе от 30 до 40 лет, в происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)», — говорится в обзоре о дорожно-транспортной аварийности за девять месяцев текущего года МВД России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.