В ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек

В ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В результате наезда пикапа на пешеходов в центре Петербурга пострадали пять человек.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы. Авария произошла на перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Пикап столкнулся с легковым «Вольво» и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Травмы получили пять человек.

Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое. Он получил перелом ребер, отрытый перелом левой голени и отек головного мозга. Сейчас он в коме.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пикап после ДТП вылетел на тротуар и снес дорожные знаки на Лиговском. На опубликованных кадрах видно, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. Приехали два автомобиля скорой помощи и машина реанимации.

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