Пикап после ДТП вылетел на тротуар и снес дорожные знаки на Лиговском

Пикап после ДТП вылетел на тротуар и снес дорожные знаки на Лиговском
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга сегодня утром произошла автомобильная авария с участием двух иномарок. На месте работает реанимация.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все произошло на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Перекресток не поделили легковушка «Вольво» и пикап. Последний автомобиль в результате столкновения вылетел на тротуар, где сбил конструкцию с дорожными знаками и врезался в столб.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На опубликованных кадрах видно, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. Приехали два автомобиля скорой помощи и машина реанимации. По всей видимости, авария не обошлась без пострадавших.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся.

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