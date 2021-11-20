Пикап после ДТП вылетел на тротуар и снес дорожные знаки на Лиговском

В центре Петербурга сегодня утром произошла автомобильная авария с участием двух иномарок. На месте работает реанимация.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все произошло на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Перекресток не поделили легковушка «Вольво» и пикап. Последний автомобиль в результате столкновения вылетел на тротуар, где сбил конструкцию с дорожными знаками и врезался в столб.

На опубликованных кадрах видно, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. Приехали два автомобиля скорой помощи и машина реанимации. По всей видимости, авария не обошлась без пострадавших.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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