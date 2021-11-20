В Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
Место ДТП. Фото: скриншот видео "АВТО Гатчина"

Вечером в Гатчине водитель иномарки сбил девочку, переходившую дорогу дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщают очевидцы в группе «АВТО Гатчина» во «ВКонтакте», все случилось накануне на «зебре» в микрорайоне Аэродром. Неизвестный на синей легковушке наехал на школьницу, остановился на 10 секунд, а после уехал, даже не выйдя из машины.

«Самое отвратительное, что водитель не попытался оказать первую помощь ребенку и просто уехал с места ДТП. Свидетели тут же вызвали скорую, следом прибыли сотрудники ГАИ», — пишет автор публикации.

Девочка в результате аварии была в сильном шоковом состоянии. На ее голове заметили большую гематому, возможно она получила сотрясение мозга. Пострадавшую увезли в больницу на реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково.

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