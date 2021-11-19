ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково

ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково
, КАД в районе Пулково намертво встал из-за аварии. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 ноября на внешнем кольце в районе развязки с Предпортовой улицей на юге города произошло ДТП с участием трех фур.

По словам очевидцев, КАД в районе Пулково намертво встал из-за аварии.

«Три фуры и легковая перегородили полностью проезд на 71 км внешней стороны КАД, в районе аварийного съезда к аэропорту Пулково. Народ в пробке встал надолго, похоже», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных фото видно, как фуры перегородили движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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