Иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни

Иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни
На Дороге Жизни произошло серьезное ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщается в воскресенье, 22 августа, в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», довольно серьезная авария случилась на Дороге Жизни. Удар превратил одну из машин в лепешку.

По словам пользователей Сети все произошло рядом с деревней Борисова Грива. Легковушку зажало между Hyundai и отбойником.

Очевидцы происходящего отмечают, что из раздавленной машины через окно сзади вытаскивали ребенка.

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали три человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП в Ростовской области унесло жизни шести человек.

авария дорога жизни дтп ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни
Датские исследователи установили, что мозг может предсказывать будущее
Ученый: возможно появление устойчивых к антителам штаммов коронавируса
МакSим начала восстанавливать форму, как Бабкина
На Сампсониевском интервал между встречными авто оказался небезопасным
Актер «Фантастических тварей» потерял дом из-за лесных пожаров
Тепла этим летом в Петербурге уже не будет
«Девятка» ударила по мотоциклисту на Богатырском проспекте