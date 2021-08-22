Иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни

На Дороге Жизни произошло серьезное ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Дороге Жизни произошло серьезное ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщается в воскресенье, 22 августа, в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», довольно серьезная авария случилась на Дороге Жизни. Удар превратил одну из машин в лепешку.

По словам пользователей Сети все произошло рядом с деревней Борисова Грива. Легковушку зажало между Hyundai и отбойником.

Очевидцы происходящего отмечают, что из раздавленной машины через окно сзади вытаскивали ребенка.

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали три человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП в Ростовской области унесло жизни шести человек.