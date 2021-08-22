ДТП в Ростовской области унесло жизни шести человек

В воскресенье, 22 августа, в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дорожный инцидент произошел на 9-м километре дороги регионального значения «Егорлыкская – Сальск». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.