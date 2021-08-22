В сети проклинают водителя миксера — виновника ДТП на Октябрьской

Погибшему водителю мотоцикла «Хонда» Юрию Мердину было весго 33 года. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Погибшему водителю мотоцикла «Хонда» Юрию Мердину было весго 33 года. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов.

За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко. У КамАЗа не горели поворотники. Мотоциклисты не успели отреагировать и вовремя затормозить. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Погибшему водителю мотоцикла «Хонда» Юрию Мердину было весго 33 года. «Вечное лето- рисуют дети, я не хочу быть большим!», — написано у него в статусе в «ВКонтакте». Его 30-летнего друга Романа Сафронова, водителя «Кавасаки» спасают врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«На Моторесурсах пишут что Камаз через двойную сплошную начал разворачиваться. Зря тут злорадствуют в этот раз» — пишут в соцсети.

За сутки запись в группе собрала 152 тысячи просмотров. 1457 комментариев и 779 репостов.

«Да ,жаль парней, из за какого-то тупого водятла лишились жизней, на машине так же опасно, можно в лося в ехать, но будучи в машине и соблюдая скоростной режим, шансов остаться живым и здоровым куда больше, нежели езда на мотоцикле в городской черте, на скорости далеко за 160+км/ч…», — подмечают петербуржцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино произошло серьезное ДТП с участием такси и «Газели». К месту аварии приезжали спасатели и сотрудники скорой помощи.