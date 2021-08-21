К ДТП с такси и «Газелью» в Колпино приезжали пожарные и несколько скорых

Место ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Колпино произошло серьезное ДТП с участием такси и «Газели». К месту аварии приезжали спасатели и сотрудники скорой помощи.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 21 августа, на Красной улице. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, фургон поворачивал налево, когда в него врезалось такси. В результате фургон отбросило в забор с вырванной дверью. У легковушки повреждения получил моторный отсек, разбилось лобовое стекло. В салоне сработали подушки безопасности.

К месту аварии оперативно прибыли две машины реанимации, а также сотрудники полиции и МЧС.

Обстоятельства и детали инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной.