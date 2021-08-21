Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной

Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной
ДТП на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Октябрьской набережной КамАЗ сбил сразу двоих мотоциклистов. Один из них погиб на месте.

Трагическая авария случилась вечером в субботу, 21 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что двухколесные транспорты столкнулся с бетономешалкой. Один из мотоциклистов погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

В результате ДТП двухколесные транспортные средства превратились в груду металла. Обломки мотоцикла оказались разбросаны по проезжей части. На месте работают сотрудники спасательных служб и медики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева.

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