Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной КамАЗ сбил сразу двоих мотоциклистов. Один из них погиб на месте.
Трагическая авария случилась вечером в субботу, 21 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, что двухколесные транспорты столкнулся с бетономешалкой. Один из мотоциклистов погиб, второй находится в тяжелом состоянии.
В результате ДТП двухколесные транспортные средства превратились в груду металла. Обломки мотоцикла оказались разбросаны по проезжей части. На месте работают сотрудники спасательных служб и медики.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева.