Мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева

Мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева
Водителя госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате чего пострадал мотоциклист.

Дорожный инцидент случился во вторник, 17 августа, около 22:30 на улице Академика Лебедева. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мотоцикл.

Как сообщил 78.ru, транспортные средства столкнулись у дома №6. Из-за аварии движение трамваев было остановлено.

В результате происшествия мотоциклист был госпитализирован, его состояние уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после дорожно-транспортного происшествия в Шлиссельбурге госпитализировали водителя мопеда.

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