Водитель мопеда попал в больницу после ДТП в Шлиссельбурге

После дорожно-транспортного происшествия в Шлиссельбурге госпитализировали водителя мопеда.

Во вторник, 17 августа, в Шлиссельбурге случилось лобовое ДТП с участием мопеда и иномарки Renault Logan. В аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Прибывшие на место медики скорой помощи забрали пострадавшего в больницу.

Как сообщает 78.ru, водитель мопеда получил травмы средней степени тяжести. Само транспортное средство разорвало пополам, на дороге остался лежать шлем мужчины. Автомобиль получил незначительные царапины и вмятины.

Больше никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работала дорожная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика. Вероятнее всего, если бы водитель поверил велоподставщику, то молодой человек стал бы требовать деньги за свои «ушибы».