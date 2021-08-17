На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика

На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика
На Фонтанке велосипедист сам бросил под машину. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе под колеса, стоящей на светофоре машины, бросился молодой человек на велосипеде.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Центральном районе на набережной реки Фонтанке, видеорегистратор зафиксировал, как парень специально упал перед машиной. Вероятнее всего, если бы водитель поверил велоподставщику, то молодой человек стал бы требовать деньги за свои «ушибы».

Однако все обошлось, когда «травмированный» парень заметил в машине видеорегистратор, то сразу же исчез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под колеса машины на перекрестке улиц Седова и Ивановской. По словам очевидцев, автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Свидетели инцидента отметили, что велосипедист на момент приезда скорой был в сознании.

велоподставщик велосипедист набережная реки фонтанки новости СПб


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться собранными грибами
На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика
«Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н»
ТОП-3 знаков Зодиака, которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Беглов на встрече с «Автодором» заявил, что Петербургу уже нужен КАД-2
Заболеть COVID-19 после вакцины: риск для жизни или гарантия спасения
Певица МакSим выложила первое фото после болезни, а экс-участница ...
На юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу