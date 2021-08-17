На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика

На Фонтанке велосипедист сам бросил под машину. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Фонтанке велосипедист сам бросил под машину. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе под колеса, стоящей на светофоре машины, бросился молодой человек на велосипеде.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Центральном районе на набережной реки Фонтанке, видеорегистратор зафиксировал, как парень специально упал перед машиной. Вероятнее всего, если бы водитель поверил велоподставщику, то молодой человек стал бы требовать деньги за свои «ушибы».

Однако все обошлось, когда «травмированный» парень заметил в машине видеорегистратор, то сразу же исчез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под колеса машины на перекрестке улиц Седова и Ивановской. По словам очевидцев, автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Свидетели инцидента отметили, что велосипедист на момент приезда скорой был в сознании.