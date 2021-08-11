Велосипедист попал под колеса машины на перекрестке Седова и Ивановской

Велосипедист попал под колеса машины на перекрестке Седова и Ивановской
Автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 11 августа, на перекрестке улиц Седова и Ивановской произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

По словам очевидцев, автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Свидетели инцидента отметили, что велосипедист на момент приезда скорой был в сознании.

«Шкода сбила велосипедиста на перекрёстке Седова и Ивановской. Сбитый в сознании», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

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Велосипедист попал под колеса машины на перекрестке Седова и Ивановской
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