Велосипедист попал под колеса машины на перекрестке Седова и Ивановской

Автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 11 августа, на перекрестке улиц Седова и Ивановской произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

По словам очевидцев, автомобиль Skoda наехал на мужчину, которые ехал на велосипеде. Свидетели инцидента отметили, что велосипедист на момент приезда скорой был в сознании.

«Шкода сбила велосипедиста на перекрёстке Седова и Ивановской. Сбитый в сознании», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».